Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга провели на сенатской площади у «Медного всадника» акцию в поддержку спецоперации на территории Украины, сообщают 2 марта «Невские Новости».

Mil.ru Армия России

Свыше ста человек вышли с флагами Донецкой и Луганской Народных Республик и выразили поддержку действиям Российской армии по борьбе с украинскими нацистами.

Они напомнили, что предыдущие восемь лет украинский нацистский режим убил тысячи людей в Донбассе.

«Я пришла сюда сказать, что Петербург сегодня с Донецком и Луганском, с нашими солдатами, которые освобождают Украину от нацистов и бандеровцев. Восемь лет нацики стреляли в русских, тысячи убили, только детей маленьких больше сотни. Россия их остановила, слава богу», — цитирует агентство слова одной из участниц акции.

Петербуржцы выразили благодарность российским офицерам и солдатам и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.