Бейрут, 2 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Российская диаспора в Бейруте поддержала «Операцию Z» на Украине. Также в мирной акции приняли участие граждане Ливана, которые не смогли стоять в стороне. Как отметил один из участников, РФ никогда не занималась «оккупацией» других стран, а, напротив, защищала их.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Представители российской диаспоры в Бейруте и ливанские граждане провели митинг в поддержку «Операции Z» на Украине у Посольства РФ. Участники пришли на акцию с российскими флагами и плакатами с надписями «Мы против фашистов и агрессии НАТО», «Россия, Ливан с тобой», «Россия всегда за свободу» и другими.

«Мы пришли сюда, чтобы высказать свою позицию. Мы все гордимся президентом и армией России. Россия никогда не начинала войну», — рассказала одна из участниц акции.

Как отметил другой участник митинга, Россия «никогда не занималась оккупацией других стран, а, напротив, защищала многие из них».