Москва, 2 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Российская группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертов из-за спецоперации на Украине. Соответсвующий пост появился на странице коллектива в Instagram 2 марта.

Mumiy Troll Группа «Мумий Тролль»

https://www.instagram.com/p/CamjLIkNtiy/

По словам участников группы, они «более двух десятков лет писали песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», но «музыка сорвалась». Также музыканты призвали всех к перемирию.

Напомним, что группа «Мумий Тролль» начала свою деятельность в 1983 году. С того момента бессменным лидером коллектива является Илья Лагутенко.