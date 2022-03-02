Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло северо-восток Афганистана
Кабул, 2 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 2 марта на северо-востоке Афганистана, затронув одиннадцать районов страны, в том числе Кабул, передаёт «8 Собх».
(сс) Olgamielnikiewicz
Афганистан
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в районе города Базарак провинции Панджшер.
Пользователи социальных сетей из Кабула также сообщают о сильных подземных толчках.
Напомним, сильные землетрясения недавно уже прошли в ряде провинций Афганистана.