Рига, 2 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Орденский капитул Латвии принял решение лишить высшей государственной награды страны, ордена Трех звезд российского бизнесмена Петра Авена. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

LetterOne Group Пётр Авен

Канцлер Орденского капитула Сармите Элерте заявила в пресс-релизе организации, что орден Трех звезд присваивается за особые заслуги перед Латвией: «В интересах Латвии — мир и безопасность в Европе. Однако действия России против Украины — нарушение международного права».

В свою очередь, капитул принял решение наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Виестура первой степени «за личную смелость в борьбе за общие европейские ценности».

Накануне решения капитула Петр Авен, российский предприниматель с латвийскими корнями, известил через соцсеть Facebook, что его благотворительный фонд «Поколение» не сможет поддержать уже начатые в Латвии проекты из-за санкций ЕС.