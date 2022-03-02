Латвия лишила Петра Авена ордена Трех звезд
Рига, 2 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Орденский капитул Латвии принял решение лишить высшей государственной награды страны, ордена Трех звезд российского бизнесмена Петра Авена. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.
Канцлер Орденского капитула Сармите Элерте заявила в пресс-релизе организации, что орден Трех звезд присваивается за особые заслуги перед Латвией: «В интересах Латвии — мир и безопасность в Европе. Однако действия России против Украины — нарушение международного права».
В свою очередь, капитул принял решение наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Виестура первой степени «за личную смелость в борьбе за общие европейские ценности».
Накануне решения капитула Петр Авен, российский предприниматель с латвийскими корнями, известил через соцсеть Facebook, что его благотворительный фонд «Поколение» не сможет поддержать уже начатые в Латвии проекты из-за санкций ЕС.