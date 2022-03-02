Нижнекамск, Татарстан, 2 марта, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В городе Нижнекамске на площади Монумента Победы 2 марта прошла церемония прощания с погибшим во время специальной военной операции Ильнуром Сибгатуллиным.

E-nkama.ru Похороны военнослужащего Ильнура Сибгатуллина в Татарии

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Проститься с военнослужащим пришли сотни жителей города. Похоронили воина-земляка на Аллее героев на мусульманском кладбище.

Ранее спецборт с погибшим прибыл в аэропорт Бегишево из Ростова-на-Дону.

Глава Татарии Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким Ильнура Сибгатуллина.

«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству — признак достойного сына своего народа», — цитирует «Татар-информ» главу Татарии.

Ильнур Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. После учебы в нижнекамской гимназии поступил в Казанское высшее артиллерийское училище. В рядах Вооруженных сил служил с 2013 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, житель Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации в Донбассе.

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