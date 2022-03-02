Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) уволил своего адвоката Криса Мелчера. Об этом 2 марта пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

NME Канье Уэст

По словам инсайдера, отношения между Мелчером и Уэстом ухудшились из-за поведения Уэста — сначала он хотел помириться с моделью Ким Кардашьян, с которой находится в процессе развода, затем планировал вступить с ней в конфликт. Уэст принял решение нанять другого адвоката — Саманту Спектор, которая представляла интересы Николь Янг в её разводе с рэпером Dr.Dre.

Ранее Ким Кардашьян попросила суд ускорить процесс развода с Канье Уэстом. Причиной этого стали посты рэпера в социальных сетях, которые причиняют ей «эмоциональную боль».