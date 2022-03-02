Вашингтон, 2 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В США начинается первый уголовный процесс над участником беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Федеральные прокуроры рассмотрят дело Гая Реффитта из Техаса, сообщает 2 марта Reuters.

(сс) Adam Moss Капитолий

Реффитта судят первым из примерно 750 человек, которых обвиняют в крупнейшем с 1812 года нападении на Конгресс. Мужчина обвиняется в ношении полуавтоматического ручного огнестрельного оружия на территории Капитолия.

Отметим, что суд над Реффиттом имеет особое значение для министерства юстиции США, которое пытается добиться вынесения обвинительных приговоров для сотен американцев, отказавшихся от сделки о признании вины.

Напомним, что порядка 200 человек уже признали свою вину в нападении.