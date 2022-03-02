Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM Сергей Заревский займётся экономическими вопросами на посту заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 2 марта.

Здание городской думы в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

46-летний ростовчанин имеет два высших образования по экономике, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1997 году, устроившись экономистом в Октябрьский филиал ОАО «Метракомбанк». Затем он работал в компаниях «Агрохимия» и «Агрохимсоюз».

Заревский избирался депутатом Ростовской-на-Дону городской думы пятого, шестого и седьмого созывов от партии «Единая Россия», возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле.