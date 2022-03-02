Москва, 2 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Британская группа Iron Maiden отказалась от концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» 2 марта.

Скриншот YouTube Iron Maiden

Так, запланированный на 1 июня 2022 года на московском стадионе «ВТБ Арена» концерт не состоится. Причиной отмены мероприятия стало проведение спецоперации на территории Украины.

Напомним, что Iron Maiden начали музыкальную карьеру в 1975 году. В 2021 году состоялась премьера 17-го студийного альбома коллектива.