Курган, 2 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Курганской области с диагнозом COVID-19 госпитализированы ещё 104 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в регионе госпитализировали 138 граждан. Таким образом, суточная госпитализация сократилась.

Выявили в Зауралье ещё 969 носителей коронавируса. А излечились от ковида ещё 2598 пациентов.