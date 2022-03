Лондон, , 16:36 — REGNUM Дэвид Гилмор, бывший гитарист и вокалист британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, призвал российских солдат прекратить боевые действия на Украине. Об этом музыкант написал в своих социальных сетях 1 марта.

Дэвид Гилмор NME

Музыкант заявил, что в спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации «не будет победителей», а солдатам указал «прекратить» действия. Он также сказал, что его невестка является украинкой, его внучки хотят посетить эту «прекрасную» страну.

В своем посте Гилмор включил песню In Any Tongue из своего сольного альбома 2015 года Rattle That Lock. Песня, слова которой написала жена Гилмора, писательница Полли Сэмпсон, несет в себе антивоенный посыл.

