Екатеринбург, 2 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Свердловской области пресекли канал незаконной миграции. Двое граждан России организовали незаконный въезд иностранцев на территорию страны. Они оформляли визы от имени организаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

1dzer.ru Суд

Иностранные граждане незаконно трудились на территории страны. В Свердловскую область они фактически не прибывали. Мигранты приезжали в Россию с 2018 по 2020 годы. За это время на территории страны оказались 147 иностранных граждан.

Участникам преступной группы уже вынесли приговор. Суд назначил им от двух до трёх лет лишения свободы.