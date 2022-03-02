Ханты-Мансийск, 2 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Югре на 2 марта свободно 76,2% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данные приведены с учётом мест, запланированных к развёртыванию. Всего в регионе выявили 194 769 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровел от COVID-19 уже 166 231 югорчанин.

Скончались от ковида уже 2380 пациентов.