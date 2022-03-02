Москва, 2 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России (ПКР) принимает решение о допуске к Играм в Пекине и будет его выполнять. Об этом 2 марта заявил и.о. главы ПКР Павел Рожков.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«Оставляя в стороне наше отношение к причинам столь сурового наказания ПКР, мы полностью принимаем решение Международного паралимпийского комитета и будем выполнять его в полном объёме», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Он добавил, что надеется на дружественную атмосферу на зимних Параолимпийских играх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение, что сборная России выступит в нейтральном статусе на Параолимпиаде, которая пройдёт с 4 по 13 марта.