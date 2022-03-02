Москва, 2 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже растет на 6,97%, до 108,29 рубля. Евро дорожает на 7,28%, до 120, 67 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Паника на мировых рынках, вызванная ужесточением санкционного давления на Россию разрастается. При этом на Московской бирже из всех секций работает только валютная, что сосредотачивает именно в ней спекулятивную активность.

Трейдеры продолжают отыгрывать апокалиптические прогнозы, забывая о том, что в случае реального апокалипсиса деньги им не понадобятся. При этом стоит учитывать, что в свете вводимых санкций и контрмер российских властей рубль, скорее, имеет очень высокий потенциал укрепления.

Фактически в руках иностранных инвесторов сосредоточены 80% ценных бумаг российского рынка. И как раз нерезидентам ЦБ РФ временно запретил совершать продажи.

У российских же инвесторов нет никаких причин для того, чтобы продавать акции на текущих низких уровнях, а тем более покупать затем рубли на максимумах — потери возрастут в таком случае в разы.

То есть, после открытия российского рынка делающих и имеющих права продавать российские активы будет очень немного. А цены их по-прежнему сулят очень высокую доходность, даже в виде дивидендов. При этом вывод средств из страны очень сильно ограничен.

Таким образом, самым логичным поведением будет покупать российские бумаги, а для этого нужны рубли. Но пока спекулянты продолжают толкать рубль всё ниже и ниже. Тем сильнее будет отскок после хоть какого-то позитивного сигнала.

В частности, 2 марта вечером начнется новый раунд российско-украинских переговоров, который может стать толчком для покупки долларов», — считает эксперт.

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