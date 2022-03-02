Сыктывкар, 2 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 1073 носителей коронавируса, 121 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 395 случаев, Усть-Вымском районе — 89 и Усть-Куломском районе. Официально подтверждено 2 905 (+4) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 97 455 носителей коронавируса, 784 ковид-пациента скончались.