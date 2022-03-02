Каир, 2 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Египта официально передали в общественное пользование большие участки земли, пригодные для сельского хозяйства и строительства дорог. Об этом 2 марта сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

Абдель-Фаттах Ас-Сиси

По его словам, решение было принято в рамках программы развития транспортной инфраструктуры. С его слов, земельные участки будут отданы под строительство новой автострады.

«Мы пытаемся решить проблему заторов и транспортных коллапсов не только в Каире, но и в Александрии и Порт-Саиде», — заявил Ас-Сиси.