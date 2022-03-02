Баку, 2 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Компания «Азербайджанские авиалинии» организует ежедневные рейсы для эвакуации граждан республики с Украины. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на родину, в связи с событиями на Украине», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная.