Москва, 2 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В настоящее время нужно не забирать свои деньги из банков, а открывать депозиты под более выгодный процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Jonathunder Банковское хранилище

«Большинство банков сейчас в условиях резкого увеличения ключевой ставки подняли проценты по вкладам и кредитам. Стремясь удержать клиентов, некоторые даже крупные банки стали предлагать вклады по акции с процентной ставкой по уровню или даже выше ключевой, — сказал Ковригин. — Просто брать и снимать свои деньги нерационально. Никто банковские вклады не экспроприирует — это уже совсем запредельная мера, которую невозможно можно даже представить. Сейчас не 1990-е в банковской сфере, и на все вклады распространяется страхование от АСВ (Агентства по страхованию вкладов). В этих условиях вкладчикам рационально подумать о переоформлении вкладов. Можно рассмотреть возможность закрыть досрочно депозиты, даже потеряв начисленные проценты, и открыть новые вклады по новой ставке намного выше прошлой».

Ковригин обратил внимание на то, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ вкладчик имеет безусловное право истребовать свой вклад в любое время, даже до окончания срока депозита (но в этом случае с потерей процентов).

«Прошлые процентные ставки (2−3%годовых) ни в какое сравнение не идут с предлагаемыми сейчас. И проценты по новым ставкам с лихвой перекроют потерянные проценты по старым депозитам, особенно если они были открыты недавно, — сказал экономист. — Для банков такие проценты — вынужденная мера с целью удержания денег клиентов. Уверен, она поможет сдержать бегство капитала с банковских счетов в наличность хотя бы частично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк повысил максимальную ставку по рублёвому вкладу на три месяца до 21%.