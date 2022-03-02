Салехард, 2 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО подключенными к аппаратам ИВЛ являются 13 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее их было 16. Уменьшилось и количество больных в стационарах. На утро 2 марта их насчитывается 481.

Всего в регионе выявили 126 285 носителей коронавируса. Вылечились от ковида уже 104 998 граждан, а скончались 1011.