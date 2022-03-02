Луганск, 2 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) отодвинули войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на достаточное расстояние, чтобы предотвратить обстрелы территории республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

«Наша армия уже отодвинула войска украинские на достаточное расстояние, и таких активных обстрелов территории (ЛНР) на сегодняшний день у нас нет», — цитирует его Луганский информационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли село Санжаровка, которое находится на территории Луганской Народной Республики, из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими соглашениями.