Бонн, Германия, , 14:35 — REGNUM Сборная России выступит на Параолимпиаде в нейтральном статусе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Международного параолимпийского комитета (МПК).

Эмблема Параолимпийских игр Geograph.org.uk

Также сообщается, что в нейтральном статусе будет выступать и сборная Белоруссии.

Напомним, зимние Параолимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта в Пекине.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.