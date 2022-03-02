Саратов, 2 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Житель Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации на Донбассе. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев и выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Фатиховича Ханыгина, жителя Аткарского района. Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь. Большое горе для всех нас. Саратовцы скорбят. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины!» — заключил губернатор.

Семье военнослужащего окажут всю необходимую помощь, передает пресс-служба главы Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сержант контрактной службы Вооруженных Сил России Константин Манджиев погиб при отражении атаки ВСУ в Донбассе.

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