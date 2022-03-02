Симферополь, 2 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Крым из Херсонской области доставлен девятилетний ребёнок, раненный украинскими националистами, информация об этом появилась в Крымских СМИ со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Бандеровцы обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья — мать и трое детей. Женщина погибла. Один ребёнок (5 лет) убежал, старший (17 лет) — в порядке, младшего (9 лет) — серьезно ранили. На помощь детям пришли российские военные. Двоих детей сразу доставили в крымскую больницу», — цитирует «Крыминформ» представителя министерства.

Ребёнка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние тяжёлое, но стабильное. По словам медиков, одна пуля застряла в печени, пока врачи не рискуют проводить операцию.

Известно, что пострадавший — из смешанной турецко-украинской семьи. С просьбой об оказании помощи обратилось одесское консульство Турции. Также уточняется, что младший ребёнок этой семьи, которому пять лет, также доставлен в Крым.