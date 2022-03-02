Тунис, , 15:33 — REGNUM В министерстве внутренних дел Туниса заявили о том, что система обязательных биометрических паспортов в стране будет введена в ближайшее время.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как заявил официальный представитель ведомства Шахир Аль-Кадим в эфире радиостанции Shams FM, введению биометрической системы в стране нет альтернатив.

«Принятие системы биометрических паспортов в тунисском государстве стало обязательным и неизбежным, поскольку Тунис остаётся одной из немногих стран, которые её не принимают», — заявил представитель МВД Туниса.

По словам чиновника, крайний срок перехода на биометрическую систему перенесен на 2024 год. Если граждане к этому моменту не получат биометрические документы — они лишатся ряда услуг, предоставляемых государством.