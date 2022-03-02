Москва, 2 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Западные страны отказались выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад отказался выполнять наши требования по формированию новой архитектуры европейской безопасности», — сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что украинская сторона тянет время для переговоров с Россией по указаниям США.