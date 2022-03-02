Мурманск, 2 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 583 заболевших ковидом, 58 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались четверо ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3113.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор анонсировал очередное смягчение антиковидных ограничений.