В Мурманской области за сутки госпитализировали 58 человек с ковидом
Мурманск, 2 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 583 заболевших ковидом, 58 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По данным штаба, за сутки в регионе скончались четверо ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3113.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор анонсировал очередное смягчение антиковидных ограничений.