Милан, Италия, , 15:17 — REGNUM Российская оперная певица Анна Нетребко отказалась от участия в опере «Адриана Лекуврер» в миланском театре «Ла Скала». Информацию об этом сообщил ТАСС 2 марта.

Анна Нетребко Manfred Werner

Известно, что причиной отказа от предстоящего проекта стала временная приостановка певицей своей артистической карьеры. Также Нетребко отметила, «что сейчас не время заниматься музыкой и выступать».

Напомним, что Анна Нетребко начала музыкальную карьеру в 1993 году. В 2008 году оперная певица была удостоена статуса народной артистки Российской Федерации.

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