Украина тянет время для переговоров по указаниям США – Лавров
Москва, 2 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Украинская сторона тянет время для переговоров с Россией по указаниям США. Об этом сегодня, 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Сергей Лавров
Лавров подчеркнул, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, первый раунд переговоров российской делегации с украинской стороной прошла в Гомельской области Белоруссии 28 февраля.
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