Самара, 2 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление о комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса в регионе. Соответствующий документ 2 марта опубликован на сайте областного правительства.

Tysto Спорт и дети

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Согласно документу, со 2 марта в регионе разрешили проводить региональные и муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия среди детей.

Кроме этого, оперативные штабы муниципалитетов региона уполномочили принимать решения о свободном допуске совершеннолетних граждан к посещению различных учреждений спорта и культуры, торговых центров и фуд-кортов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах. Ранее посещение этих учреждений в Самарской области было возможно только при наличии QR-кода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали улучшение ситуации по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди школьников.