Астрахань, 2 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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2 марта выявлен 341 новый случай заражения коронавирусом — на 89 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 110 тыс. 303 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 96 тыс. 283 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 771 — за последние сутки.

За весь период скончались 2839 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.