Москва, 2 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает постоянную информацию о потерях в ходе специальной операции на Украине, заявил 2 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Безусловно, он главнокомандующий», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, могут ли поделиться этими данными со средствами массовой информации, Песков заявил, что это прерогатива Министерства обороны.