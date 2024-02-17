Чебоксары, 2 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и количество госпитализированных. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 2 марта, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 73 651 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки (1 марта) заболели 162 жителя, что на 14 человек больше, чем было выявлено 28 февраля (148).

Выздоровели 53 369 человек, в том числе 1 марта выписаны 78 пациентов. В целом доля вылечившихся от COVID-19 в Чувашии составила 72,46%.

Согласно обновлённым данным, количество вновь госпитализированных выросло с 54 (28 февраля) до 73 человек (1 марта).

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё семь ковидных больных. Всего в республике скончались 4427 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предложил отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита. Он выступил за сохранение масочного режима и дезинфекции.