Москва, 2 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Робкие попытки отката рубля встречают новые продажи, которые толкают курс российской валюты к свежим рекордным минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Brett Hondow Доллары

«Так, после первоначальной коррекции в район уровня 102 руб., пара доллар/рубль с новыми силами рванула вверх, впервые отметившись на уровне 117,60 руб., после чего начала показывать признаки стабилизации. С момента достижения пиков котировки отступили до отметки 114 руб.

Неудивительно, что «россиянин», которому не удалось удержать доллар под отметкой 100 руб., продолжает свой рекордный обвал. 1 марта Вашингтон объявил о ряде новых ограничений и санкций, в том числе закрыв свое небо для России.

Недавно глава МИДа Австрии сообщил, что Евросоюз работает над четвертым пакетом санкций. При таком потоке рестрикций меры поддержки, предпринимаемые российскими властями, лишь частично замедляют падение курса рубля, который в ближайшее время ждут новые антирекорды.

Ранее сегодня, 2 марта, появилась информация о том, что сегодня маловероятен второй раунд переговоров между Россией и Украиной, но при условии положительного ответа украинской стороны в ближайшие дни, новый диалог может состояться 4 марта.

Если не будет опровержений или срыва переговоров, давление на «россиянина» может несколько ослабеть, но общие перспективы рубля пока остаются мрачными, особенно в условиях продолжающейся военной спецоперации и парада санкций», — пояснил эксперт.

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