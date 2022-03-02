Барнаул, 2 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 2 марта 2022 года, регион занял пятое место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса после Москвы (+81 летальный случай за сутки), Санкт-Петербурга (+66), Московской (+37) и Воронежской области (+28). Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом«16 негритят».

Кладбище

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В десятку проблемных территорий также вошли: Красноярский край (+21 смертельных случая), Ростовская область (+18), Иркутская область (+16), Краснодарский край (+15) и Свердловская область (+14).

Как сообщало ИА REGNUM, общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9465 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки (1 марта 2022 года).

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