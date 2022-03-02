Великий Новгород, 2 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области с ковидным диагнозом госпитализировали 55 человек, что на 36 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 2 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Новгородской области за сутки выявили 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 29 случаев меньше, чем за 28 февраля. Только в Великом Новгороде зафиксировали 115 новых заболеваний ковидом.

Скончались от COVID-19, как основной причины, в регионе семь человек, что на два пациента больше, чем за предыдущие сутки. В области пока фиксируют небольшой рост показателя смертности.

По выздоровлению от ковида за сутки в регионе выписали 791 человека. Это на шесть бывших ковид-больных больше, чем за 28 февраля. Область продолжает удерживать высокие отметки этого показателя.

За всё время действия в Новгородской области выявили 93 491 случай заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, за это время 940 пациентов, а выздоровели 78 604 человека.