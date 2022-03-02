Чита, 2 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Водители маршрутных такси присоединились к акции #СвоихНеБросаем в поддержку специальной операции на Украине. Они наклеили на стёкла машин листовки с Георгиевской лентой в виде буквы Z. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"Должна быть какая-то поддержка и помощь. Чтобы они были уверены, что они не одни там, что мы их поддерживаем во всей этой ситуации. Мы их не бросаем и считаем нужным помогать, чем сможем. Надеюсь, что они будут знать, что мы с ними», — отметил водитель маршрутки №3 Андрей.

Большинство пассажиров воспринимают этот хэштег положительно и солидарны с решением российских властей и также выступают в поддержку.

«Россия — это великая страна и наш народ всегда держался вместе. Мы и дальше должны держаться вместе и помогать друг другу, и чтобы не было такой ситуации, чтобы Запад разделял людей на две половины», — отметила пассажир маршрутки Наталья.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всём, что происходит на Украине.

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