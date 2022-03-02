Химки, Московская область, 2 марта, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Химках. Об этом 2 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 72. Следом за Химками идет Красногорск, в котором подтверждено заражение новой инфекцией 69 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 67 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1 153 новых случая заражения коронавирусом.