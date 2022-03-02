Мурманск, 2 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Мурманской области будет принято решение о снятии некоторых ограничений. Об этом губернатор региона сообщил в своем Telegram-канале.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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«В ближайшие часы с Роспотребнадзором согласуем новые смягчения ковидных ограничений. Сразу сообщу», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, c 18 февраля в Мурманской области отменено требование о QR-кодах на входе в общественные заведения.