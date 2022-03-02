Нью-Йорк, США, 2 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Режиссёр Дуглас Маккиннон отметил окончание съёмок второго сезона сериала «Благие знамения» публикацией фотографии со съёмочной площадки. Пост он разместил 1 марта на своей twitter-странице.

Цитата из т/с «Благие знамения». реж Дуглас Маккиннон. 2019. Великобритания. США Ангел и демон

На снимке запечатлены двери выхода из студии, где снимались эпизоды шоу. На них зрители могут видеть надпись с фразой: «Отойди от меня, грязный демон… После тебя», — которую произнёс один из персонажей в первом сезоне сериала.

Напомним, в основу «Благих знамений» легла одноимённая книга писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана. В центре повествования сериала находятся ангел и демон, которые пытаются предотвратить пришествие антихриста и финальную битву между раем и адом.