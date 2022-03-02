Воронеж, 2 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Житель Россошанского района Воронежской области получил срок за публикацию экстремистских материалов в социальных сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

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Мужчина 1988 года рождения ранее уже был осуждён за пропаганду терроризма в интернете и приговорён к штрафу в 350 тыс. рублей. После этого, уточнили в УФСБ, он разместил в публичном доступе на администрируемой им странице социальной сети «В Контакте» видеоматериалы, содержащие признаки «оправдания действий насильственного характера, направленные на коренной переворот политической жизни и уничтожение действующей власти, в том числе в форме призыва к вооруженному восстанию». Кроме того, мужчина уклонился от исполнения ранее вынесенного и вступившего в силу приговора суда о конфискации имущества и продал мобильный телефон, являвшийся доказательством по уголовному делу.

«Следственным отделом Управления в отношении Гулянского С.В. возбуждены, расследованы и переданы в суд уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК России и ч. 2 ст. 312 УК России», — сообщилаофициальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор вступил в законную силу.