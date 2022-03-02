Красногорск, 2 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9 528 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 2 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 849 235 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 942 199.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 1 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 37 человек.