Москва, 2 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Второй раунд переговоров России и Украины в Белоруссии сегодня, 2 марта, маловероятен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, скорее всего, «речь идет о конце недели».

«Более реалистичные сроки — ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что власти Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины на территории республики в любой момент.