Рязань, 2 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Плановые приёмы профильных специалистов возобновляются со 2 марта в медицинских учреждениях Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский врач

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Вернуться к прежнему режиму работы позволила улучшающаяся эпидобстановка по коронавирусу. Лечебные учреждения области снова начнут проводить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, а также оказывать плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях.

Ограничение было введено с 31 января 2022 года.