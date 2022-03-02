Берёзовский, Свердловская область, 2 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Березовском Свердловской области вынесли приговор похитителю топливных карт у дальнобойщиков. Уроженца Московской области осудили за кражу в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Мужчина, путешествуя автостопом, похищал у дальнобойщиков топливные карты. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей. Москвичу инкриминировали два эпизода кражи. Первый из них произошел в июне 2020 года. Тогда мужчина подсел к дальнобойщику в Пермском крае. Он дождался, когда водитель фуры выйдет из машины. В это время автостопщик похитил у того карты и сбежал.

На этом мужчина не остановился. Похожее преступление он совершил в сентябре 20 202 года в Татарии. В этот раз он украл топливные карты на 500 тысяч рублей. После чего обналичил их на автозаправочных станциях Екатеринбурга.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений. Березовский городской суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.