Москва, 2 марта 2022, 12:09 — REGNUM Запрет вывоз из России валюты связан с тем, что сейчас идёт защита валютного рынка для того, чтобы было поменьше спекулятивных операций. Это первая цель властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем $10 nsczx, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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