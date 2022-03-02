Москва, 2 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Запрет вывоз из России валюты связан с тем, что сейчас идёт защита валютного рынка для того, чтобы было поменьше спекулятивных операций. Это первая цель властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Вторая цель — максимально оставить наличные доллары в России. То есть граждане не смогут их вывести, даже если они им принадлежат.

Думаю, что это временное решение президента РФ и будет действовать в течение одного-двух месяц.

После того, как валютный рынок стабилизируется, это валютные ограничения уберут», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на вывоз из страны валюты в размере, превышающем $10 nsczx, вводится в России со 2 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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