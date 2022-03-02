Минск, 2 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Власти Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины на территории республики в любой момент. Об этом заявил 2 марта пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Неоднократно заявляли, что мы готовы сделать все возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются», — сказал он РИА Новости.

По его словам, главное сейчас, чтобы договорились делегации двух стран.