Вашингтон, 15 ноября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США выявили более 166 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 15 ноября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 166 555 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять почти 11 млн.

Также сообщается, что за минувшие сутки в США скончались 1266 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 245 тыс.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране на сегодняшний день более 4 млн.

Напомним, что сутками ранее в США выявили более 184 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В США за сутки выявили свыше 184 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2